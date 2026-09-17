Belgee X50 вернулся с атмосферником и классическим автоматом: что изменилось и почему это важно

Рынок новых автомобилей меняется настолько стремительно, что ещё недавно привычные технические решения сегодня воспринимаются едва ли не как экзотика.
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