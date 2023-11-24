В сложившейся ситуации у Путина есть несколько вариантов для дальнейших действий

Про правду у двух евреев. Два некогда топовых еврейских эксперта - Яков Кедми и Евгений Сатановский - были завсегдатаями наших политических ток-шоу, но после известных событий и последовавших за тем скандалов, связанных с Израилем, были изгнаны с наших федеральных каналов.