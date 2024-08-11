Британских врачей обязали спрашивать наличие беременности у мужчин

В Великобритании введены новые правила для радиологов, обязывающие их спрашивать каждую пациентку о наличии беременности, независимо от ее возраста или пола, перед проведением рентгенологического обследования.
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