На складе гумпомощи в ЛНР поселилась кошка Муся

Гуманитарную помощь привезли из Свердловской области.На складе гуманитарной помощи в Луганской Народной Республике, привезенной из Свердловской области, появилась очаровательная пушистая помощница по имени Муся.
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