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PARI станет новым беттинг-партнером «Балтики» (Алексей Ботика)

У «Балтики» появится новый беттинг-партнер. «В ближайшем будущем PARI подпишет ФК «Балтика», – сообщил автор телеграм-канала «Больше, чем рынок» Алексей Ботика.

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