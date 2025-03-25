Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Мэр пожелал всем реализации самых смелых проектов и вдохновения, а также крепкого здоровья, счастья и плодотворной работы Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником работников культуры.
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