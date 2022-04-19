Атакованы позиции ВСУ и территориальных батальонов в районе Николаева

В Николаеве и области в течение ночи были слышны сигналы воздушной тревоги. После этого пришли сообщения о том, что были атакованы позиции вооружённых сил Украины и так называемых тербатов (батальонов территориальной обороны) в районе Николаеве.
В Николаеве и области в течение ночи были слышны сигналы воздушной тревоги. После этого пришли сообщения о том, что были атакованы позиции вооружённых сил Украины и так называемых тербатов (батальонов территориальной обороны) в районе Николаеве.
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