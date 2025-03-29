Жириновский еще за год до СВО видел корень проблемы: предсказание, которое до сих пор поддерживается россиянами Ольга БезродняяВ последние годы российское общество активно обсуждает предсказания Владимира Жириновского, сделанные им за год до начала специальной военной операции (СВО).
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