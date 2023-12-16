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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИА раскрыла убытки при Тодте после критического интервью экс-президента

ФИА поделилась информацией о финансовых показателях за последние годы. Бывший президент Жан Тодт раскритиковал нынешнего главу Федерации Мохаммеда бен Сулайема.

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