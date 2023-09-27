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Поварёнок с лучшими рецептами

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Сэндвичи с сыром и сардинами

Сэндвичи с сыром и сардинами

Современный сэндвич имеет единственный важный признак сэндвича — это два (или больше) куска хлеба, между которыми может быть сосредоточено что угодно — рыба, мясо, овощи, сыр и даже яичница, сдобренные сливочным маслом и соусами.

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