Сэндвичи с сыром и сардинами

Современный сэндвич имеет единственный важный признак сэндвича — это два (или больше) куска хлеба, между которыми может быть сосредоточено что угодно — рыба, мясо, овощи, сыр и даже яичница, сдобренные сливочным маслом и соусами.
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