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АвтоИдеи

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Геликонный плазменный двигатель: от бутылки из-под колы до межпланетных перелётов

Геликонный плазменный двигатель: от бутылки из-под колы до межпланетных перелётов

Когда речь заходит о космических двигателях, воображение обычно рисует сложнейшие агрегаты, собранные в стерильных цехах с немыслимой точностью.

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