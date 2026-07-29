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Журналист Бенсон: «Алонсо склоняется к тому, чтобы остаться, есть ощущение – если будет уверен в «Астон Мартин» в 2027-м»

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон сообщил, что думает о будущем пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, которому сегодня исполнилось 45 лет.

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