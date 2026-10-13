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ФедералПресс

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Ситуация в Киеве после ночных ударов: ТЭЦ снова под атакой, город ждет кризис

Ситуация в Киеве после ночных ударов: ТЭЦ снова под атакой, город ждет кризис

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Как сообщают военкоры и осинтеры, минувшей ночью российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву.

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