Самые красивые игры в 2023, The Day Before окончательно отключат, дата выхода Fallout: London…

Новогодний мультфильм с персонажами из Baldur’s Gate III, в Digital Foundry назвали самые красивые игры в 2023 году, лучшие релизы года по версии SteamDB, дата выхода South Park: Snow Day, разработчики немного рассказали про сиквел Cyberpunk 2077, Ubisoft отбила хакерскую атаку, The Day Before окончательно отключат, THE FINALS побила свой рекорд, когда выходит мод Fallout: London для Fallout 4, в .