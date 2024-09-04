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Полковника ВСУ Храпача осудили за организацию обстрелов Белгородской области

Полковника ВСУ Храпача осудили за организацию обстрелов Белгородской области

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку заключения командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Храпача за организацию обстрелов Белгородской области.

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