Полковника ВСУ Храпача осудили за организацию обстрелов Белгородской области

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку заключения командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Храпача за организацию обстрелов Белгородской области.
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