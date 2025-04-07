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Депутат Гусев предложил выпустить монету с ракетным комплексом «Орешник»

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной с предложением выпустить памятную монету с изображением российского ракетного комплекса «Орешник», сообщает РИА Новости.

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