Путин будет принимать иностранных гостей на «Играх будущего» в Казани

Президент России Владимир Путин может принять иностранных гостей на «Играх будущего» в Казани. Как сообщает ТАСС, согласно информации о поездках российского лидера, эти события намечены как до мая, так и после (при условии его переизбрания на новый срок).
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