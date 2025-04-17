Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Хроники депортации: Как те, кого выслали, отыгрались на самолёте

Хроники депортации: Как те, кого выслали, отыгрались на самолёте

Русские правила В сети появилось видео, как депортированные лица буквально разнесли самолёт во время полёта.

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Комментарии
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Петрович
Домой - в теплушках, опломбированных и на замке
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1 час.
Егор П
пусть пешком пиздуют. Не захотят-стрелять как бешеных животных.
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1 час.
Станислав Бурченко
...затулин их обязан сопровождать в столыпинском вагоне...
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11 мин.
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