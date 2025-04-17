Хроники депортации: Как те, кого выслали, отыгрались на самолёте

Русские правила В сети появилось видео, как депортированные лица буквально разнесли самолёт во время полёта.
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