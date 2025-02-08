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Как выглядит самое влажное место на Земле, городок в индийском штате Мегхалая

Как выглядит самое влажное место на Земле, городок в индийском штате Мегхалая

На северо-востоке Индии вдоль государственной границы с Бангладеш, испещренная реками и ручьями, утопающая в тропических лесах, расположилась холмистая «Обитель облаков», что звучит на санскрите как Мегхалая.

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