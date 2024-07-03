Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Спортивные унижения.

Спортивные унижения.

У плоскостей отношения войны и мира есть две крайности. Сторонники первой, блогеры-хайпожоры, жаждут тотальной войны, требуют перепрофилировать всю пульсирующую внутри России деятельность на выпуск оружия, мобилизовать всех, вплоть до стариков и инвалидов.

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