Пролог фанатского Project Borealis на основе сюжета к Half-Life 2: Episode 3 выйдет осенью нын...

Пролог фанатского Project Borealis на основе сюжета к Half-Life 2: Episode 3 выйдет осенью нынешнего годаПосле многих лет новостей о разработке команда Project Borealis официально объявила о дате выхода долгожданного эпизода осенью 2024 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)