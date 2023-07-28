Медвежий угол

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Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?

Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?

Кримсон Дайджест Специально для тех, кто переживает "ой-вей, почему Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?" - мол, что это за СССР-щина.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Зерно на международном рынке дорожает, урожай рекордный, а у нас дорожают хлебо-булочные изделия. Нефть дорожает- бензин дорожает, нефть дешевеет- бензин дорожает. Что за арифметика такая, или это занимательная математика для особо одаренных??
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1 д.
Татьяна Романова
Власти больше всего любят деньги, а на Африку и своих пенсионеров им, по большому счету, нас...ть.
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1 д.
Erl Schweizer
Сегодня лишь на одном пятачке, на остановке Диспетчерская, насчитал 4-х нищих, в лохмотьях, с потухшими глазами, обросших, грязных. Поможем Африке, 3-4! Назовите хотя бы одну страну на постсоветском пространстве, в которой глава государства сам ходит на базар, в магазин и разговаривает на адекватных тонах с народом, глядя ему в глаза? Само-собой батька Лукашенко это может, а еще кто? Остальным то Африка, то Эмираты ближе.
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1 д.

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