Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?

Зерно на международном рынке дорожает, урожай рекордный, а у нас дорожают хлебо-булочные изделия. Нефть дорожает- бензин дорожает, нефть дешевеет- бензин дорожает. Что за арифметика такая, или это занимательная математика для особо одаренных??

Власти больше всего любят деньги, а на Африку и своих пенсионеров им, по большому счету, нас...ть.

Erl Schweizer

Сегодня лишь на одном пятачке, на остановке Диспетчерская, насчитал 4-х нищих, в лохмотьях, с потухшими глазами, обросших, грязных. Поможем Африке, 3-4! Назовите хотя бы одну страну на постсоветском пространстве, в которой глава государства сам ходит на базар, в магазин и разговаривает на адекватных тонах с народом, глядя ему в глаза? Само-собой батька Лукашенко это может, а еще кто? Остальным то Африка, то Эмираты ближе.