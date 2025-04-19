Дойдёшь или умрёшь: Пленный ВСУ рассказал об угрозах убийством от командиров

По его словам, у украинских военных отсутствует боевой дух.Военнопленный из ВСУ Владимир Взварич рассказал, что его командование угрожало ему смертью за невыполнение приказа о выдвижении на позиции в Курской области.
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