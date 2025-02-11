ФСБ по Крыму и Севастополю предоставила секретную информацию и продолжила работу в этом направлении

ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю продолжает работу по рассекречиванию архивных документов о деятельности органов государственной безопасности на территории Крымского полуострова в период Великой Отечественной войны.
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