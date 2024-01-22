В Самаре полицейские помогли женщине, попавшей в сложную дорожную ситуацию

Находясь на маршруте патрулирования в утреннее время в Промышленном районе Самары, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль, который находился на проезжей части в крайнем левом ряду с включенными аварийными сигналами.
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