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За снятие водной блокады Крыма российский генерал получил срок на Украине

За снятие водной блокады Крыма российский генерал получил срок на Украине

На Украине прошел суд, где в заочном режиме получили по 12 лет замкомандующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников и командующего 11-й отдельной инженерной бригады полковник Дмитрий Марков.

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