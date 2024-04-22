За 4 месяца на сайты астраханских госучреждений совершено 19 000 кибератак

Во время выборов Президента России астраханские специалисты по обеспечению кибербезопасности ежедневно отражали тысячи попыток взломать избирательную систему, чтобы сорвать голосование и посеять панику в обществе.
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