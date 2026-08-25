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Царьград

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Британцы перестали скрывать: "Мы участвуем в этой войне". Полковник рассказал о сигнале Лондона

Британцы перестали скрывать: "Мы участвуем в этой войне". Полковник рассказал о сигнале Лондона

Британский полковник Хамиш де Бреттон-Гордон раскрыл карты Лондона. Рассуждая об украинском конфликте, он заявил, что "мы участвуем в этой войне" и подчеркнул, что участие Лондона началось ещё в 2022 году.

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