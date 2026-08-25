Британский полковник Хамиш де Бреттон-Гордон раскрыл карты Лондона. Рассуждая об украинском конфликте, он заявил, что "мы участвуем в этой войне" и подчеркнул, что участие Лондона началось ещё в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии