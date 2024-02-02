В Сети появилось видео с места смертельного нападения медведя на сотрудника смоленского кафе

Опасное дикое животное продолжает оставаться в вольере общепита на трассе в Смоленской области Следственный комитет России обнародовал оперативную видеозапись последствий нападения медведя на рабочего заведения общественного питания в Вязьме Смоленской области, которое привело к гибели мужчины.
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