В Сети появилось видео с места смертельного нападения медведя на сотрудника смоленского кафе

Опасное дикое животное продолжает оставаться в вольере общепита на трассе в Смоленской области Следственный комитет России обнародовал оперативную видеозапись последствий нападения медведя на рабочего заведения общественного питания в Вязьме Смоленской области, которое привело к гибели мужчины.