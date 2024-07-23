Маск назвал мертвым своего сына, сменившего пол

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его сын, сменивший пол, мертв."Мой сын Ксавье, по сути, мертв, убит вирусом пробужденчества", – сказал он в интервью канадскому клиническому психологу Джордану Питерсону.
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