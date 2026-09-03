Отсутствие окон в автобусе спасло туристок в Непале

Российские путешественницы Екатерина Красюкова и Ирина Ульген стали одними из немногих, кому удалось выжить во время разрушительного паводка в Непале, унесшего сотни жизней.
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