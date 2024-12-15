ВВС Израиля атаковали военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источникиVideo: video_2024-12-15_22-27-28.
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