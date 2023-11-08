Тренер «Калгари» оставил Юбердо на скамейке в 3-м периоде матча с «Нэшвиллом». У форварда с кэпхитом 10,5 млн долларов 6 очков в 12 играх и «минус 12»

«Флэймс» обыграли «Предаторс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Главный тренер канадского клуба Райан Хаска в 3-м периоде не выпускал на лед форварда Джонатана Юбердо, оставив его на скамейке.
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