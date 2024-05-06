Евросоюз расплачивается за санкции против «русского леса»

Запад все больше ощущает на себе последствия антироссийских санкций. Помимо этого, в ЕС возникают проблемы с запретом на импорт древесины из России - древесины на рынке очень мало и она чрезвычайно дорогая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии