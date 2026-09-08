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Наталья Овсяница и Адриян Осенний 8 сентября, что важно успеть сделать

Наталья Овсяница и Адриян Осенний 8 сентября, что важно успеть сделать

8 сентября в народном календаре отмечается день Натальи Овсяницы и Адрияна Осеннего — один из старинных осенних праздников, связанный с завершением уборки овса, благодарностью земле и подготовкой крестьянского хозяйства к холодам.

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