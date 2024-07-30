Водитель электросамоката сбил 9-летнего мальчика в Новосибирске и скрылся с места ДТП

В Новосибирске продолжается серия дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Последний инцидент произошел вечером 29 июля, когда 43-летний водитель Toyota Opa столкнулся с электроскутером, которым управлял 14-летний подросток, на пересечении улиц Татьяны Снежиной и Дачной.
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