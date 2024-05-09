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Паредес о вылете «Ромы» от «Байера»: «Мы контролировали игру до 80-й минуты, но автогол вынудил нас идти вперед и оставлять пространство сзади»

«Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2, 2:0 – в первой игре) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и выбил римлян из турнира.

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