Rest day on Monday E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza After the structure of buyers returning to the market on Friday in the S&P 500 daily chart, the expectation for Monday would be a rest day which means it would be trading within and slightly above Friday's daily structure.
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