Мошенники используют схемы для снятия самозапрета на кредиты

Мошенники разработали несколько сценариев, чтобы убедить россиян снять самозапрет на оформление кредитов, сообщил РБК директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.
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