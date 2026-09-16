Путин в среду обратится к россиянам по поводу выборов в Госдуму

Владимир Путин в среду в 18.00 обратится к гражданам из-за предстоящих выборов в Государственную думу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Немецкие зумеры п...
- Милитаризация в д...
- Милитаризация в д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым