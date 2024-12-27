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Царьград

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Арест в Твери: 26-летний подозреваемый в поджоге почты взят под стражу

Арест в Твери: 26-летний подозреваемый в поджоге почты взят под стражу

В Твери задержан и арестован 26-летний житель, подозреваемый в поджоге отделения почты на улице Мусоргского.

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Комментарии
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Амара Карпова
Тварь💩
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