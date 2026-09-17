Московская биржа переведет акции "Евротранса" в третий уровень

С 18 сентября Московская биржа сместит акции "Евротранса" в третий уровень торгов вследствие технических дефолтов.
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