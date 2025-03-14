Астраханцев будут штрафовать за использование плохих стикеров в Telegram

Власти намерены приравнять некоторые картинки и эмодзи к экстремистским материалам. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал порталу Hi-Tech Mail о том, что россиян в скором времени могут начать штрафовать за пересылку запрещенных стикеров в Телеграме, если пользователь отправит их в личном чате/ группе, опубликует в комментариях или на канале.