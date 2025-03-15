Соболенко о том, чувствует ли большее давление против 17-летней Мирры Андреевой: «Я прошла ту стадию, где думала о возрасте соперницы»

Первая ракетка мира встретится с 17-летней россиянкой в финале тысячника в Индиан-Уэллс. – Чувствуете ли вы большее давление, играя против такой молодой соперницы, потому что вам не хочется уступить кому-то настолько молодому? – Нет, это не играет роли.