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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о том, чувствует ли большее давление против 17-летней Мирры Андреевой: «Я прошла ту стадию, где думала о возрасте соперницы»

Соболенко о том, чувствует ли большее давление против 17-летней Мирры Андреевой: «Я прошла ту стадию, где думала о возрасте соперницы»

Первая ракетка мира встретится с 17-летней россиянкой в финале тысячника в Индиан-Уэллс. – Чувствуете ли вы большее давление, играя против такой молодой соперницы, потому что вам не хочется уступить кому-то настолько молодому? – Нет, это не играет роли.

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