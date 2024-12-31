Семерым членам экипажа танкера Eagle S, задержанного финскими пограничной службой и полицией по подозрению в повреждении электрокабеля между Эстонией и страной Суоми, запретили выезд из Финляндии.
Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии
Комментарии
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Eduard
На Западе ничего не доказывают ,а обвиняют пр подозрению! Мы подозреваем,что они дебилы и пора им рожибитт зажратве! Это они силу хорошо поймут и подозревать перестанут!
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19 час.
Eduard
Нет такого Бакона о"Подозрениях"!Пусть идут к черту с подозрениями,я уверен они сами кабеля портят,что бы обвинять других!
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19 час.
Eduard
Финики шизанутые как и их придурковатая власть.Видать Карелию мечтают вернуть,а вернут Финляндию России чей частью и была!
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19 час.
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