МВД России предлагает внести изменения в Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий сотрудникам ОВД

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) размещен проект приказа МВД России «О внесении изменений в приказ МВД России от 27 ноября 2020 г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх