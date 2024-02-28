Как заявил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик, тот факт, что на Украине присутствует западный спецназ, не удивляет, ведь эта страна уже давно превратилась в ультрасовременный реалистичный тренажер для армий Запада, где те отрабатывают тактику действий и испытывают новые виды вооружений с использованием бесплатной рабочей силы в виде украинских солдат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии