Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь petroff
    если масло течёт, значит оно есть!NI: США представи...
  • Бендер Задунайский
    Масло течет . А тронется , так и гусеницы послетают .NI: США представи...
  • Traveller
    А что за "орудие 05 мм"?NI: США представи...

Депутат Госдумы Белик счел присутствие западного спецназа на Украине неудивительным

Депутат Госдумы Белик счел присутствие западного спецназа на Украине неудивительным

Как заявил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик, тот факт, что на Украине присутствует западный спецназ, не удивляет, ведь эта страна уже давно превратилась в ультрасовременный реалистичный тренажер для армий Запада, где те отрабатывают тактику действий и испытывают новые виды вооружений с использованием бесплатной рабочей силы в виде украинских солдат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх