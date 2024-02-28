Депутат Госдумы Белик счел присутствие западного спецназа на Украине неудивительным

Как заявил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик, тот факт, что на Украине присутствует западный спецназ, не удивляет, ведь эта страна уже давно превратилась в ультрасовременный реалистичный тренажер для армий Запада, где те отрабатывают тактику действий и испытывают новые виды вооружений с использованием бесплатной рабочей силы в виде украинских солдат.