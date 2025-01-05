Плачемся, что рабочих рук не хватает, а у нас 2−3 миллиона мужиков в магазинах лифчики охраняют

Порядка 1,5 млн рабочих рук не хватает в настоящее время в России, а к 2030-му году кадровый дефицит может вырасти до 2 млн, заявила в интервью газете «Известия» генеральный директор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
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