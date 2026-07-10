Иностранные SIM-карты больше не помогут обходить блокировки в России — МинцифрыАбоненты с зарубежными SIM-картами, подключёнными к сетям российских операторов в роуминге, теперь тоже получают тот же уровень интернет-фильтрации, что и владельцы российских номеровВ ведомстве уточнили, что ограничения направлены на обеспечение безопасности в цифровом пространстве.