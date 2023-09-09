Люсинэ Аветян о предательстве

Анатолий Анатольев И еще одна нация встала на путь самоуничтожения! А что ОНО скажет о земляке, свое ДЕРЬМО не ВОНЯЕТ, вот блин у других одни ПРЕДАТЕЛИ!!!!! В зеркало надо почаще смотреть!

Александр Широков Умница автор, абсолютно согласен! Предатель он и в африке предатель! И я не уверен, что кто-нибудь из этих "спортсменов" не решился бы на любую гадость (вплоть и до убийства), если бы кто-то препятствовал осуществлению его планов.