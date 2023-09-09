Пару слов о предательстве. Предательство считалось всегда самым страшным грехом, не прощаемым (не только Путиным), недаром в самый страшный девятый круг ада Данте поместил именно предателей.
Люсинэ Аветян о предательстве
Комментарии
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Анатолий Анатольев
И еще одна нация встала на путь самоуничтожения! А что ОНО скажет о земляке, свое ДЕРЬМО не ВОНЯЕТ, вот блин у других одни ПРЕДАТЕЛИ!!!!! В зеркало надо почаще смотреть!
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8 час.
Александр Широков
Умница автор, абсолютно согласен! Предатель он и в африке предатель! И я не уверен, что кто-нибудь из этих "спортсменов" не решился бы на любую гадость (вплоть и до убийства), если бы кто-то препятствовал осуществлению его планов.
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6 час.
АЮ
Авхат Юлдашев
Поддерживаю автора и Марину. Предательство или оно есть, или его нет, нельзя быть чуть-чуть беременной.
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5 час.
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